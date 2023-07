Grande Fratello | attacchi e polemiche sulla possibile opinionista | “Antipatica e altezzosa”

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 17 luglio 2023) Lavori in corso alper la scelta dei nuovi opinionisti: Alfonso Signorini pensa a Katia Ricciarelli? Intanto c’è chi la boccia Non solo i nuovi concorrenti da scegliere e poi amalgamare, Alfonso Signorini sta lavorando anche al duo di opinionisti che alerediteranno le poltrone lasciate libere da Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Uno dei nomi circolati di recente per il ruolo è quello di Katia Ricciarelli. La soprano ed ex moglie di Pippo Baudo, che ha partecipato come concorrente alla sesta edizione del reality su Canale Cinque, potrebbe a sorpresa occupare una delle due poltrone, anche se attualmente i nomi in pole per la trasmissione sembrano quelli della showgirl Paola Barale e il giornalista Giuseppe Cruciani. Il settimanale Nuovo TV ha però voluto dedicare uno spazio ai lettori, ...