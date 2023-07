Gps 2023 | da oggi il via alle domande di supplenza

(Di lunedì 17 luglio 2023) Da quest'i docenti inseriti in GaE e GPS potranno presentare leper effettuare supplenze fino al 31 agosto o 30 giugno 2024, con le ore 14 del 31 luglio come termine ultimo. La scelta potrà ricadere su 150 diverse strutture. Gli insegnanti interessati potranno consultare il portale Istanze online, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, attraverso la modalità Informatizzazione Nomine Supplenze. Da, fino al 31 luglio, sarà possibile inoltre concorrere per le assunzioni a tempo determinato per coloro i quali rientrino nel GPS I fascia.

Ad agosto si attingerà anche dallerinviando a fine anno l'abilitazione all'insegnamento attraverso un corso ad hoc. E confermando l'immissione in ruolo solo dopo l'esito dell'esame finale. A ...Entro le ore 14 del 31 luglioi docenti aspiranti supplenti al 30 giugno o 31 agosto, inseriti in GaE e, possono presentare domanda e scegliere fino a 150 preferenze. La stessa istanza, con la stessa tempistica, è aperta ......daI fascia sostegno/elenchi aggiuntivi finalizzate al ruolo. Tali aspiranti presentano le istanze nell'ambito della procedura di assegnazione delle supplenze Immissioni in ruolo ordinarie/...

Supplenze GaE e GPS 2023/24: scelta 150 preferenze, assunzioni sostegno. Al via le domande. Ecco l’istanza Orizzonte Scuola

nulla cambierà e nuovamente le cattedre non verranno attribuite realmente in base alla graduatoria GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) ma alle scelte fatte al buio dai docenti.