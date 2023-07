Gp Ungheria | Isola | “Questa gara si gioca sulle strategie e sul degrado delle gomme”

(Di lunedì 17 luglio 2023) Mario, responsabile di Pirelli Motorsport, ha rilasciatodichiarazioni in vista del prossima weekend di F1 in. “Il tracciato dell’Hungaroring è diventato un appuntamento classico della stagione estiva e come protagonisti vede le temperature dell’aria e dell’asfalto molto elevate. Ciò mette a dura prova piloti, vetture e pneumatici, anche perché la natura tortuosa del tracciato non consente di poter tirare il fiato. C’è sono un rettilineo abbastanza lungo che costituisce anche, nella staccata della prima curva a destra, l’unica, concreta possibilità di sorpasso”. Poi ha proseguito: “Le monoposto solitamente sono equipaggiate con un livello di carico aerodinamico analogo a quello delladel Principato di Monaco. Di solitosi...

BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) - Due novità a Budapest. Al Gran Premio d'Ungheria, infatti, i team avranno a disposizione delle mescole più morbide risp ...Tante le novità per la prossima edizione del Sziget Festival, in programma dal 10 al 15 agosto 2023 nella solita e splendida location sull’isola di Óbuda, a Budapest, dove si rinnoverà l'esperienza vi ...