Gossip Uomini e Donne | Lavinia Mauro e Alessio Corvino in crisi? La coppia mette a tacere le voci

...volta l'esperto diLorenzo Pugnaloni che, nella giornata di ieri, ha pubblicato una story sul suo profilo Instagram nella quale ha smentito categoricamente l'addio di Tina Cipollari ae ...E' vero che Tina Cipollari non ci sarà nella nuova edizione die Donne Ecco la ...e Donne Spagna è stata sospesa da tempo: il programma, quindi, non va più in onda. Come è possibile che abbia ricevuto tale proposta

Uomini e donne, Lavinia e Alessio in crisi La replica della coppia Today.it

A breve inizieranno le riprese della nuova stagione di Uomini e Donne: tutte le novità sui tronisti e sugli opinionisti in studio ...Ma è solo un gossip delle malelingue o è veramente così La coppia stessa ha deciso di raccontare come stanno le cose. Leggi anche Uomini e Donne: le rivelazioni di Alessio Corvino su Lavinia Le voci ...