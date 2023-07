Gosens mette l’Inter come priorità | ma il Wolfsburg ci crede ? SI

Leggi su inter-news

(Di lunedì 17 luglio 2023)è in uscita dale ilrimane sempre in testa. Il laterale tedesco però cercherà di convincere Inzaghi a dargli un’altra chance LO SCENARIO ?rimane pressato dal, che si è messo in cima alla lista per prelevarlo dal. Sul giocatore ci sarebbe anche l’Union Berlino, che però non ha mai avanzato un’offerta concreta al club nerazzurro. Ladiè ad oggi rimanere al, ma dovrà convincere Simone Inzaghi. La proposta delè di 14 milioni di euro sulla formula del prestito con obbligo di riscatto. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...