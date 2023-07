Gordon Ramsay | food blogger stronca il nuovo ristorante dello chef | “140 euro per bere l’acqua del rubinetto”

(Di lunedì 17 luglio 2023) Piovono critiche suldi. Il celebre cuoco e personaggio tv è statoto dalBen Arnold, che scrive per il Manchester Evening News (MEN) e che ha fatto visita al Lucky Cat, ultimo locale aperto daa Manchester. “120 sterline (circa 140) a cena perdel“, ha raccontato il. A finire nella bufera sono da una parte i prezzi alti, dall’altra le porzioni ridotte e i modi del personale che non sempre si sarebbero rivelati all’altezza delle aspettative dei clienti: “Mangiare a Chinatown è meglio”, ha fatto sapere il giornalista. Prezzi elevati, si diceva: basti pensare che un’aragosta ...

L'unica conclusione da trarre è cheè là fuori, con il coltello stretto tra i denti, che si tuffa personalmente per prenderli. Servirne tre toglierebbe un po' di fastidio'. Se si aggiungesse ...Amara sorpresa per. Il food blogger Ben Arnold, ha deciso di cenare nell'ultimo locale aperto a firma dello chef. La delusione è stata tanta, troppa, al punto che è arrivato lo sfogo durissimo di Arnold: '...In particolare, di. Il suo carattere fumantino è stata la chiave vincente per diventare un personaggio iconico degli show culinari. Tra tutti, Cucine da incubo, Hell's Kitchen e ...

