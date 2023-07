Gollini | 'Vincere a Napoli è diverso Meret? Voglio convincere Garcia che devo giocare io'

(Di lunedì 17 luglio 2023) È la serata del primo evento per ila Dimaro, è la serata in cui due calciatori e Rudiincontrano i tifosi e rispondono...

Garcia : "La cosa che conta èle partite. Se il gruppo non cambia molto e devo dire che l'acquisto più importante è, mi sento tranquillo con due portieri fortissimi. Cominceremo col 4 ...... il portiere Pierluigied il difensore Juan Jesus per fargli domande e intervistarli da ... Arriverà sicuramente qualcuno che ci aiuterà ale partite. Leader No, ma sono sicuramente ...Faremo un bel gioco efficace, ma contale partite. Se il gruppo non cambia molto e devo dire che il primo grande acquisto è qua alla mia sinistra (, ndr). Perché l'allenatore con due ...

Gollini: 'Vincere a Napoli non è la stessa cosa. I rigori e il dualismo con Meret' AreaNapoli.it

Napoli, Gollini rivela il suo amore per la città A Gollini viene ... A volte sembra una frase fatta, ma vincere qua non è come vincere in altri posti. tutti i ragazzini sognano di arrivare in A e poi ...Un caldo abbraccio dai tifosi in compagnia di Juan Jesus e Gollini per il tecnico Garcia, che rispondendo alle domande dei tifosi, dai più giovani ai più anziani, ha svelato gli obiettivi del suo ...