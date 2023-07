Golf | Steph Curry vince anche sul green | suo l’American Century Championship 2023

(Di lunedì 17 luglio 2023)si conferma un talento di prim’ordinenele non solo nel basket NBA. Il fuoriclasse dei Golden State Warriors ha infatti vinto l’edizionedel, torneo delle celebrità che si è giocato all’Edgewood Tahoe South, in Nevada. Un successo arrivato in grande stile, con la hole in one nel secondo round alla buca 7 e due eagle nell’ultimo giro di cui uno proprio alla buca 18. Un finale incredibile, che ha permesso adi superare l’ex tennista Mardy Fish che a sua volta è un ottimoista. IL VIDEO DELLA HOLE IN ONE DIA festeggiare a bordoconla moglie Ayesha e il figlio ...

