Gli ex-lavoratori DENSO si rivolgono al vescovo | Aiello | ”Faremo da cassa di risonanza” Video

(Di lunedì 17 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti La vicenda degli ex-continua a far rumore nella città di Avellino. Dopo che la nota azienda di Pianodardine non ha rinnovato la collaborazione con la Main Power, 11, e quindi 11 famiglie, sono stati licenziati e, ad ora, sono senza lavoro e senza certezze (leggi qui). Dopo diversi incontri, tra cui uno nella sede di Confidustria il 14 giugno (leggi qui), si era giunti ad un accordo insieme alle rappresentanze sindacali: entro 36 mesi ogni tre pensionamenti un’assunzione. Considerando che i profili prossimi alla pensione sono 72, c’erano buone speranze per gli attuali disoccupati, ma le cose non sembrano più andare in questa direzione. Il 14 Luglio c’è stato un altro incontro in prefettura (leggi qui) ove l’azienda e i sindacati avrebbero ritrattato tale accordo, per questo ...