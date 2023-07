Giustizia sportiva ingiusta | escluso dalla Serie B il Lecco | che aveva vinto sul campo Accolto il ricorso del Perugia

(Di lunedì 17 luglio 2023) Ilè fuoriB dopo la clamorosa decisione del Collegio di Garanzia che haildel, retrocessa inC, e ha respinto quello della Reggina. Nell’ultimo grado della, la sezione del Collegio sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione delle competizioni professionistiche, presieduto dal presidente di Sezione della Corte dei Conti, Tammaro Maiello, ha quindi dato ragione agli umbri nelcontro Figc, Lega diB eper «l’annullamento del comunicato ufficiale della Federazione» chedecretato la «conseguente ammissione» dei lombardi al prossimo campionato di B, dopo la vittoria ai ...

Il prossimo campionato di serie B finisce nelle mani della, dopo la sentenza clamorosa del Collegio di garanzia del Coni che ha escluso il Lecco, promosso dopo la vittoria ai playoff di serie C, e la Reggina, che si è vista respingere il ...Nel prendere atto della decisione dell'autorità, ribadiamo la convinzione di essere nel pieno diritto sancito dalladello Stato ad essere ammessi al torneo che abbiamo conquistato ...Giornata importante per Serie B e Serie C con ben quattro ricorsi sul tavolo del Collegio di Garanzia del Coni . L'ultimo grado dellasi è espresso favorevolmente accogliendo il ricorso del Perugia contro il Lecco . Semaforo rosso, invece, alle richieste di Reggina e Foggia , così come quella del Siena in Serie C. ...

Nel prendere atto della decisione dell'autorità sportiva, ribadiamo la convinzione di essere nel pieno diritto sancito dalla giustizia dello Stato ad essere ammessi al torneo che abbiamo conquistato ...Attraverso una nota stampa la Reggina ha reso noto di voler proseguire il proprio percorso, confermando il ricorso al Tar.