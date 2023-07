Giustizia | Calenda | ' governo Meloni inventa reati da dichiarazioni ministri'

(Di lunedì 17 luglio 2023) Roma, 17 lug. (Adnkronos) - Si costruisconoper rispondere afatte daidel tuo, non di un altro. Andando avanti così avremo un codice penale lunghissimo: avremo il reato di rave". Commenta così Carlo, segretario di Azione e senatore di Azione-Italia viva, a Metropolis, webtalk del Gruppo Gedi, la proposta della presidente del Consiglio, Giorgia, di adottare una norma di interpretazione autentica, che chiarisca una volta per tutte cosa debba intendersi per 'di criminalità organizzata'.

...dei temi posti da Berlusconi come il fisco o la riforma della, anche ora che lui è morto, alimentate anche da delle fazioni, dalle polemiche, come trent'anni fa". Lo ha detto Carlo, ...... attacca il leader di Azione, Carlo. Interviene in mattinata anche il direttore dell'... E' un fatto di- aggiunge - nei confronti di tutti coloro che, e sono la stragrande ...Le parole di Salvini sull'evasione fiscale hanno provocato la reazione di Carlo, leader di ... ma è "un fatto dinei confronti di tutti coloro che, e sono la stragrande maggioranza, ...

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – "E' il giorno della marmotta: si continua a parlare dei temi posti da Berlusconi come il fisco o la riforma della giustizia, anche ora che lui è morto, alimentate anche da delle fazioni, dalle polemiche, come trent'anni fa". Lo ha detto Carlo