Giuntoli a Torino non può essere quello ammirato a Napoli | Allegri vuole l’ennesimo instant team Gazzetta

(Di lunedì 17 luglio 2023) Il Cristianoche è sbarcato alla Juventus non potrà maivisto nel, scrive ladello Sport. Non punterà su giovani talenti da valorizzare, come ha fatto in azzurro, con Kvara o Kim, ma su giocatori già pronti, come, che spinge ancora una volta per creare’. Insomma, niente cambio di strategia alla Juventus: è il vecchio che avanza. “C’è una frase di una canzone degli Articolo 31 («Così com’è», anno 1996) che potrebbe riassumere il pensiero di molti tifosi della Juventus sulle recenti strategie di mercato della Signora. «Si dice che c’è il nuovo che avanza, invece è solo il vecchio che ritenta, che ci canta». Al bar come sui social, la reazione ...

Le scelte che diventano tutte da capiree Marotta hanno iniziato a 'darsele' di santa ...con i bianconeri per 9 milioni di euro all'anno e aspetta l'addio di Vlahovic per arrivare a, ha ...Secondo Tuttosport , con un Vlahovic sempre più lontano da, oltre al profilo del già nominato Lukaku, il nuovo DSavrebbe pronta una lista di nomi per l'attacco della Juventus , fra i ...... che potrebbe lasciareper andare al Paris Saint Germain. Stando a quanto rivelato dal ... Dunque, senza la partenza del bomber serbo, difficilmente Cristianoriuscirà a chiudere per ...

Giuntoli è a Torino, visita alle strutture della Juventus Agenzia ANSA

Tuttosport, nell'edizione di oggi, dedica ampio spazio al calciomercato in apertura: " Giuntoli-Marotta, sono già botte. Sfide e dispetti rilanciano Juve-Inter, mentre Lukaku diventa nerazzurro ". In ...Lukaku in Sì, ma solo se Vlahovic out e alle cifre che vuole il club. Tutto il mercato in entrata della Juventus passa da questa decisione e dal futuro dell'attaccante serbo ufficialmente fra i vendi ...