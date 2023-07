Giulia De Lellis e quel livido sul lato B | «Ho preso una c**ata» Ma sui social è pioggia di critiche | ecco il motivo

(Di lunedì 17 luglio 2023)Deha mostrato unsulB, il risultato di una caduta che ieri avrebbe fatto dando una «epica», mentre ha scritto che Mafalda, noto personaggi dei fumetti, si sarebbe impossessata di lei. Il risveglio dopo la festa che si è tenuta ieri sera a Forte dei Marmi, però, per l’influencer ha un sapore amaro e oltre a far male il sedere, ha dovuto subire anche unadi. Vediamo insieme perché.Dee la «festa dei ricchi ridicoli» Nelle sue ultime Instagram stories, l’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha rile immagini di una festa a Forte dei Marmi all’insegna della musica, di canti e di balli. Il party «esclusivo per gente ricca come loro» è stato ampiamente ...

Deha mostrato un livido sul Lato B , il risultato di una caduta che ieri avrebbe fatto dando una 'c**ata epica', mentre ha scritto che Mafalda, noto personaggi dei fumetti, si sarebbe ...Continuna a far discutere il coming out di Manuel Pirelli , ex concorrente di Love Island , programma condotto daDe. L'ex Lover ha infatti rivelato la sua omosessualità, presentandosi anche come fidanzato dell'ex tronista Alex Migliorini . I due stanno trascorrendo qualche giorno di relax in Grecia ...De, a due anni di distanza dalla conduzione del reality Love Island Italia (chiuso dopo una stagione), è stata richiamata dal gruppo di Discovery per un altro programma dal titolo: ...

Giulia De Lellis e quel livido sul lato B: «Ho preso una c**ata». Ma sui social è pioggia di critiche: ecco il leggo.it

A Torrecuso c’è attesa per il grande concerto del rapper-autore-doppiatore italiano Shade in programma sabato 22 luglio in piazza A. Fusco a partire dalle ore 22.00. Una serata con ingresso libero che ...Giulia De Lellis ha mostrato un livido sul Lato B, il risultato di una caduta che ieri avrebbe fatto dando una «c**ata epica», mentre ha scritto che Mafalda, noto personaggi ...