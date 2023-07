(Di lunedì 17 luglio 2023) Sta circolando proprio in questi giorni sui social la catena che ci parla di una fantomaticada 2, tramite la quale sarebbe possibile volare per sei mesi praticamente a costo zero. Dopo aver esaminato nei mesi scorsi alcuni problemi occorsi soprattutto al sito internet della compagnia aerea, come è possibile verificare direttamente tramite il nostro archivio, oggi 17 luglio tocca concentrarsi su quella che possiamo considerare in tutto e per tutto una. Andiamo ad analizzare le informazioni trapelate fino a questo momento per gli utenti italiani. Bisogna fare attenzioneda 2: laè servita anche in Italia A dirla tutta, la bufala riguardante la ...

... il migliore possibile in questo momento, ma così si è fattodi essere uniti. Se si fosse ... Quindi, in sinstesi:la cittàmale e fare la standing ovation a Gualtieri non le è sembrato molto ...... ko, stesi al tappeto dopo un diretto micidiale in piena faccia, eppure facciamoche non sia ... La giostrasempre più in fretta e non riusciamo a fermarla, né a scendere". Sulla sensazione di ..."Del Giordano le rive saluta" scandisce dietro le quinte, appassionato, l'attrezzista mentre... tutti di successo a dispetto del fatto che non ci sono dei morti ammazzati dentro se non per(...