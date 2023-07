Giardiniere travolge donna col tosaerba | morta mamma di 27 anni che dormiva nel parco

(Di lunedì 17 luglio 2023) Orrore negli Stati Uniti. Christine Chavez,di 27, si era addormentata nelcaliforniano Beard Brook Park a Modesto ed è stata travolta daldel. L'operaio, non identificato, era in sella a un trattore con una falciatrice trainata e ha detto di non aver visto laaddormentata fino a quando non ha notato i "brandelli del corpo della" nell'erba che aveva già travolto, ha spiegato alla polizia locale. La, senza fissa dimora, lascia una figlia di 9. Stando a quanto riporta la stampa americana, è stato ila lanciare l'allarme dopo essersi reso conto di quanto successo. L'incidente è avvenuto lo scorso 8 luglio intorno a mezzogiorno.

