Genoa | Strootman | “La nostra forza è stata la squadra”

Leggi su contropiedeazzurro

(Di lunedì 17 luglio 2023) In vista del prossimo campionato di Serie A il quale si preannuncia piuttosto avvincente, con il Napoli del neo-tecnico Rudi Garcia chiamato a difendere il Tricolore. Molto interessante sarà vedere all’opera ilcapitanato da Alberto Gilardino. Per l’ex campione del mondo, si tratta infatti della prima esperienza in Serie A, dopo un’ottima annata nel torneo cadetto concluso al 2° posto, valso poi la conseguente promozione. Un risultato davvero ottimo per il Grifone trascinato dai gol e dalle giocate di Massimo Coda e Albert Gudmundsson, autore di ben 14 reti nella passata stagione, ed ormai divenuto uno dei punti fermi all’interno della compagine rossoblù. Quest’ultimo infatti, in occasione della prima amichevole pre-campionato, disputatasi lo scorso 15 luglio contro il Fassa Calcio e conclusasi sul risultato finale di 12-0, si è reso protagonista segnando ben ...