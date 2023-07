Generale Rispoli lascia comando Ogaden

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 17 luglio 2023)assumeUnità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare, valore e lealtà sono gli imperativi per i militari dei Carabinieri Ildi Corpo d’Armata Andrea, Comandante Interregionale Carabinieri “”, si prepara a concludere la sua esperienza al vertice dell’organizzazione territoriale dell’Arma dei Carabinieri di Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise. Ilha garantito l’alto coordinamento tecnico, logistico e amministrativo di tutti i reparti dell’Arma dislocati nel centro-sud Italia, rappresentando una guida autorevole di circa 18mila uomini e donne in uniforme. Subentrerà alildi Corpo d’Armata Antonio De Vita, attuale ...