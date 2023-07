... più grande di lui di una decina d'anni, nel periodo in cui frequentava la parrocchia di. Lì l'... Dagli elementi raccolti sembra inoltre che più di una persona fosse a conoscenza degli. ...Anche il parroco di una delle chiese disarebbe stato a conoscenza della vicenda e nonostante questo il catechista sarebbe rimasto al suo posto. Le indagini - L'indagato, che è proprietario di ...Nell'occasione ha denunciato di aver subitofin dall'età dei 12 anni e per altri sei. Secondo ... il minore, durante la frequentazione di una chiesa di, avrebbe conosciuto il formatore più ...

Gela, abusi su un minorenne: chiesto il processo per un catechista TGCOM

Gela, catechista abusa di un ragazzino per 6 anni: chiesto il processo. Pare che il parroco fosse a conoscenza della vicenda ...Avrebbe abusato di un ragazzino per sei lunghi anni. La Procura della Repubblica di Gela ha chiesto il processo per un catechista accusato di atti sessuali su un minore. Da quanto emerso dalle indagin ...