GeForce Now | il cloud gaming 4k che funziona qualunque sia il tuo hardware

GeForce Now: arrivano Dragon's Dogma: Dark Arisen e Jagged ... Multiplayer.it

Tra le novità dell'estate 2023 sulla piattaforma cloud di NVIDIA c'è anche Dragon's Dogma: Dark Arisen: eccoci al secondo GFN Thursday di luglio.NVIDIA ha annunciato l'arrivo sul suo servizio di cloud gaming in abbonamento di Dragon's Dogma: Dark Arisen e Jagged Alliance 3.