GdS – Juve | Lukaku e la strategia sul mercato | indebolire le rivali

(Di lunedì 17 luglio 2023) 2023-07-16 09:12:56 Fa notizia quanto riportato poco fa dalla Gazzetta: Rinforzarsi danneggiando le avversarie: da Cannavaro a Higuain, il casoarriva in scia a una linea già vista tante volte in bianconero L’idea sembra presa dal racconto storiografico di qualche battaglia degli antichi Romani. Ti immagini uno dei grandi generali del passato che guida l’offensiva all’esercito nemico grazie al tradimento degli alti ufficiali. Nel calcio, per quanto ci sia sempre qualcuno a ripetere i discorsi sull’onore e l’attaccamento per la maglia, è qualcosa di più comune. Fa parte della logica della compravendita dei giocatori, è una dinamica normale nonostante i sentimenti a volte la rendano difficile da accettare. Anche perché, sotto il punto di vista strategico, cosa c’è di più naturale che acquistare la miglior risorsa di una diretta ...

... altrimenti non ci saranno i tempi tecnici per un eventuale appello al Tas e tutto sarà rinviato al 2024 - 25, complicando non poco i progetti a lunga scadenza della. Una cosa, infatti, sarebbe ...Sommando questi ultimi tre campionati, laha avuto 115 errori "a favore" (più di tutte) ... Lo studio svolto dalladegli ultimi tre campionati, è volto a mettere in evidenza l'analisi giornata ...... altrimenti non ci saranno i tempi tecnici per un eventuale appello al Tas e tutto sarà rinviato al 2024 - 25, complicando non poco i progetti a lunga scadenza della. Una cosa, infatti, sarebbe ...

GdS - Lukaku è un pallino di Allegri, la strategia della Juve: tutto passa da Vlahovic. Pericolo Arabia Fcinternews.it

Il “portierino” ha già svolto le visite mediche, lo juventino entra nel casting degli esterni. Si lavora su più fronti – Vive le piste che portano a Verre e Collocolo, per l’attacco si continua a valu ...Mai più Lukaku. L'Inter si è sentita tradita e ha chiuso ogni comunicazione con l'attaccante belga, accusato di aver tramato nell'ombra mentre in superficie giurava ...