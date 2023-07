GAZZETTA | Sarri telefonata a Zielinski | il polacco ha detto si alla Lazio | La reazione di De Laurentiis

(Di lunedì 17 luglio 2023) Maurizio, chiama, offerta da 4 milioni di euro a stagione. Derifiuta l’offerta iniziale di 20 milioni. CALCIOMERCATO NAPOLI. L’assalto dellaa Piotrfa titolo. Il centrocampista, dopo unacon l’allenatore Maurizio, sembra deciso a indossare la maglia biancoceleste la prossima stagione, nonostante il contratto con il Napoli abbia ancora un anno di validità. L’approccio diSecondo quanto riporta l’edizione odierna delladello Sport, Mauriziosi è mosso in maniera decisa per portare. La ...

... Immobile si è fermato a parlare con Maurizioe il suo storico collaboratore di mercato, ... Lascrive: 'La Lazio non vorrebbe perderlo. Ma se, come per Milinkovic, dovesse arrivare un'......occhio la possibilità di giocare in Champions League con la maglia della Lazio di Maurizio. ... E ancora: secondo ladello Sport, a parte Danilo e Gatti tutti i centrali sono cedibili. Se ......occhio la possibilità di giocare in Champions League con la maglia della Lazio di Maurizio. ... E ancora: secondo ladello Sport, a parte Danilo e Gatti tutti i centrali sono cedibili. Se ...

Lazio in pressing per il dopo Milinkovic: Sarri vuole Zielinski per la mediana La Gazzetta dello Sport

Vi è stata una telefonata da parte di Maurizio Sarri al centrocampista del Napoli per chiederne la sua disponibilità.Come riporta Gazzetta, Allegri III riparte dopo due anni con tanta spesa, zero resa e una sensazione forte: senza trofei, sarà il primo a pagare. Già, perché c’era ...