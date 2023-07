(Di lunedì 17 luglio 2023) Gli archeologi palestinesi stanno lavorando su un sarcofago di piombo, il secondo ad essere portato alla luce in una necropoli discoperta aCity. 17 luglio 2023

Gli archeologi palestinesi stanno lavorando su un sarcofago di piombo, il secondo ad essere portato alla luce in una necropoli di epoca romana scoperta aCity. 17 luglio 2023Tra questi, le rappresentazioni delle imprese di Sansone con le volpi, narrate in Giudici 15,4, e l'episodio di Sansone che trasporta la porta disulle sue spalle (Giudici 16,3). Lo scavo di ......moschea del campo profughi dove 'si erano asserragliati uomini armati' e dove sono state... Hamas da, citata dai media, ha inneggiato all'attentato definendolo 'un'eroica vendetta' per l'...

Gaza, scoperte tombe di epoca romana Tiscali Notizie

Gli archeologi palestinesi stanno lavorando su un sarcofago di piombo, il secondo ad essere portato alla luce in una necropoli di epoca ...Continuano i ritrovamenti nella sinagoga di Huqoq: sono emersi mosaici con soldati filistei, tigri e leoni in caccia e una grande iscrizione con i nomi dei mecenati o forse degli artisti ...