Gargoyles | Kenneth Branagh regista del film live-action ispirato alla serie animata

Il progetto live - actionBranagh ha collaborato più volte con lo studio e sembra sia stato ...della storia portata negli anni '90 sugli schermi televisivi con la serie. I ...Secondo alcuni recenti rumor,Branagh sarà il regista di un film live - action ispirato a, la serie animata realizzata negli anni '90 dalla ...Il progetto live - actionBranagh ha collaborato più volte con lo studio e sembra sia stato ...della storia portata negli anni '90 sugli schermi televisivi con la serie. I ...

Gargoyles: Kenneth Branagh regista del film live-action ispirato alla ... Movieplayer

Disney sembra abbia affidato a Kenneth Branagh il compito di dirigere un film live-action ispirato alla serie animata Gargoyles.Director Kenneth Branagh will helm a Gargoyles movie. This upcoming feature film will be based on the animated 1990s TV series which followed nocturnal creatures known as gargoyles who turn to stone ...