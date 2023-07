Garcia si rivela un ottimo aziendalista | cerca di valorizzare il capitale umano a disposizione Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 17 luglio 2023) Ladello Sport scrive che l’allenatore del Napoli, Rudi, si stando un: a Dimaro si sofferma spesso con i giocatori che sono stati impiegati di meno la scorsa stagione, nell’ottica di valorizzarli e mostra attenzione anche per i Primavera. In conferenza stampa ha dichiarato il desiderio di «lanciarne uno in prima squadra». La rosea scrive: “La massima attenzione per tutti, stelle o ragazzini della Primavera che siano. E cura a ogni particolare. I primi due giorni di lavoro al Napoli per Rudie il suo nuovo staff, hanno raccontato del grande entusiasmo che il francese sta mettendo nel suo modo di stare in campo e con i suoi ragazzi”. I giovani più promettenti della Primavera chepotrebbe ...