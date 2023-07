Garante della privacy | multa da un milione ad Autostrade per l' Italia

(Di lunedì 17 luglio 2023) Una sanzione di undi euro è stata inflitta daladper l’spa (Aspi) per avere trattato in modo illecito i dati di circa 100mila utenti registrati alla app per il rimborso del pedaggio, denominata Free to X. - Le criticità del servizio - che consente la restituzione, totale o parziale, del costo del biglietto autostradale per i ritardi dovuti ai cantieri...

In quel caso l'AutoritàConcorrenza e del Mercato bocciò lodevolmente l'iniziativa del governo. Confido che sorte analoga avrebbe l'iniziativa meloniana rispetto agli affitti brevi. ...Datatilsynet ha vietato l'uso delle inserzioni pubblicitarie comportamentali su Facebook e Instagram, in quanto Meta traccia le attività degli utenti sulle due piattaforme. Ilprivacy norvegese ha quindi applicato il recente giudizioCorte di Giustizia dell'Unione europea. L'azienda di Menlo Park ha comunicato che esaminerà la decisione dell'autorità. - -...Ok infine alnazionale dei contribuenti, al coinvolgimentoGuardia di Finanza nel piano di controllo per il contrasto al gioco illegale e alla delega al Governo ad introdurre la global ...

Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato AGCM - Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato

Rinnovato l'accordo tra tra l’associazione, gli istituti di pena bresciani, la Garante dei detenuti e il Tribunale di sorveglianza di Brescia ...Il ruolo delle Sim negli smartphone non è più cruciale come nei primi anni della telefonia mobile. Prima servivano per salvare dati e messaggi, ora la loro unica utilità è diventata quella di connette ...