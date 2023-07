Fukuoka 2023 | torna a casa il telecronista Rai accusato di razzismo e sessismo

(Di lunedì 17 luglio 2023) Alcune battute razziste e sessiste durante i Mondiali del trampolino sincronizzato hanno spinto la Rai a richiamare ilLorenzo Leonarduzzi. Questa mattina su Internet è esplosa una controversia riguardante la telecronaca di Lorenzo Leonarduzzi durante le gare di tuffi del trampolino ai Campionati Mondiali di, in Giappone. Nel corso della trasmissione, Leonarduzzi ha pronunciato commenti razzisti e sessisti nei confronti dei cinesi e delle atlete olandesi. Come risposta a questo comportamento, la Rai, su iniziativa dell'amministratore delegato Roberto Sergio, ha avviato una procedura disciplinare nei confronti del. La decisione della Rai è stata resa nota attraverso un comunicato stampa rilasciato dall'azienda di Viale Mazzini, in cui viene riportato anche il commento di Roberto Sergio a quanto è ...

La Rai, inoltre, ha comunicato che Nicola Sangiorgio commenterà in questi giorni le gare di tuffi dei Mondiali di. Durante la telecronaca, come evidenziato da alcuni utenti sui social media e ...Ai Campionati del mondo di sport acquatici, in corso a(Giappone), la prima medaglia azzurra porta la firma della sincronetta delle Fiamme oro Lucrezia Ruggiero.

Anche il torneo maschile dei Mondiali 2023 di pallanuoto ha preso il via a Fukuoka, in Giappone: al Marine Messe Fukuoka Hall B, nella prima giornata di gare, il Settebello ha battuto la Francia per 1 ...Gli italiani in gara: nella notte Bruno e Pozzobon nella 5 km donne di fondo, poi Paltrinieri e Acerenza tra gli uomini, team event nei tuffi ...