Fuga dalle aziende regionali | dove si accasa il presidente di LazioCrea

(Di lunedì 17 luglio 2023) È tempo di cambi al vertice nelle societàe, cercando i lidi «amici» per riposizionarsi, i vecchi manager scelti da Nicola Zingaretti iniziano a guardare verso Roma Capitale. Ovvero l'ultima grande amministrazione pubblica (oltre a Città metropolitana) rimasta in mano al centrosinistra. Così, mentre ilFrancesco Rocca inizia a mettere mano a enti elaziali - recenti le nomine dei commissari di Ater Roma e Lazio Disco, Orazio Campo e Giorgio Ciardi - uno dei primi ad aver trovato una nuova collocazione è Luigi Pomponio. Nel curriculum, tra le sue esperienze professionali, cita il coordinamento «della segreteria dell'onorevole Antonio Maccanico» dal 2001 al 2013 ma dal 2020 e fino a un mese fa è stato siache amministratore delegato della società. Da ...

approfondimento Perth, ladro tenta ladopo il furto ma la porta è bloccata. VIDEO Non ...volpi volanti ai grandi marsupiali, sono davvero tanti gli insoliti animali che abitano questa terra ...Domenica 23 luglioore 9 per tutto il centro di Felina ci saranno il Mercato del Contadino con la Comunità di Slow Food, espositori, gastronomia, laboratori, degustazioni e animazione con ...Per questo non riusciamo a capire come, nell'arco di tempo di poco più di un' ora22,10 circa ... con una scala di circa 4 metri, che è stata poi abbandonata probabilmente durante la, ...

Fuga dalle città roventi, si cerca "riparo" ad alta quota RaiNews

È tempo di cambi al vertice nelle società regionali e, cercando i lidi «amici» per riposizionarsi, i vecchi manager scelti ...ROMA 17 LUG 2023 - «Stipendi base da 3500 euro al mese, netti, anche al primo incarico post laurea. Il Ticino continua ad attingere, giorno dopo giorno, alla vicina Lombardia, che diventa un vero e ...