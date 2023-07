Frulez | Un’esperienza culinaria inclusiva che rispetta ogni palato a Bari | Recensione

Leggi su appuntidizelda

(Di lunedì 17 luglio 2023) Nella splendida città di, un locale si distingue per la sua filosofiae la sua varietà di piatti adatti a diverse preferenze alimentari:. Questo locale si è guadagnato una reputazione solida per offrire una vasta selezione di piatti vegani, vegetariani, di carne e di pesce, sempre nel rispetto delle intolleranze alimentari dei suoi ospiti, secondo la mia guida dei locali che spesso provo a, quando torno dalla mia famiglia.ha dimostrato che è possibile soddisfare i gusti di tutti, senza compromettere la qualità o il sapore dei piatti e nonostante non abiti più a, è rimasto il mio posto del cuore. Come sempre nell’articolo trovate tutte le informazioni utili: il menù, cosa mangiare, il conto e le indicazioni utili per raggiungere il ...