Fratelli d’Italia scommette sulla Valle dell’Irno

Leggi su zon

(Di lunedì 17 luglio 2023) nel suo complesso e dunque anche sul Comune diBaronissi. Ne sono testimonianza le recenti decisioni assunte dal Commissario Provinciale delPartito, Alberico Gambino, che ha nominato gli amici Nicola Prudente Coordinatore di FDI per tuttalae Guido Scarano nuovo Responsabile Organizzativo del partito per il medesimoterritorio. Atti che denotano una grande attenzione del Viceministro Edmondo Cirielli per unterritorio, come quello della, particolarmente importante e strategico, sia per la suavicinanza al Comune capoluogo che per la presenza del Polo Universitario. Un ringraziamento va rivolto, altresì, al Senatore Antonio Iannone e all’Onorevole Imma Vietri che non hanno mai fatto mancare la propria presenza alle comunità dellae che ...