FqChart – Meloni su o giù? Nei sondaggi estivi regna l’incertezza e io non li considero affidabili

(Di lunedì 17 luglio 2023)è la media aritmetica settimanale deisulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti ipubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa. Settimana dal 10/7 al 16/7 (stavolta senza grafico per problemi tecnici) FdI 28,7%PD 20,3%M5S 15,8%FI 7,8%Azione 3,7%AVS 3%ItaliaViva 2,9%+Europa 2,4%ItalExit 2%Altri 4,2% Come ogni anno l’estate non è amica deipolitici. Tra luglio e agosto, con gli italiani interessati solo alle vacanze o preoccupati dall’eccessiva calura, i risultati delle indagini sono decisamente poco, talvolta, bisogna dirlo, spalmati eccessivamente su dati precedenti. La svolta, come accade ormai da un decennio, si verifica a settembre inoltrato, storicamente mese ...