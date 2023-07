(Di lunedì 17 luglio 2023) "Le riforme non si fanno contro la magistratura né contro qualsiasi altro cittadino, le si fanno per gli italiani. Poi ritengo che in un argomento delicato com'è la riforma della magistratura un ...

L'ha detto il capogruppo di Fdi alla Camera, Tommaso, rispondendo a una domandariforma della giustizia e le polemiche degli ultimi giorni, a margine della presentazione di un convegno ...La linea del governo è stata ribadita anche oggi dal capogruppo di Fdi alla Camera Tommaso, ... Ma è chiaro che Forza Italia avrebbe gradito più coraggioquestione, come si evince dalle ...Auspica un abbassamento dei toniriforma della giustizia "Non c'è necessità né di alcuna ... Presidente, lei è capogruppo alla Camera. Come ha vissuto le polemiche per il possibile aumento ...

Foti, sulla Giustizia indispensabile il confronto coi Pm Euronews Italiano

Utilizzare dati di geolocalizzazione precisi. Scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini dell’identificazione. Archiviare e/o accedere a informazioni su un dispositivo. Annunci e ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...