(Di lunedì 17 luglio 2023) Roma, 17 luglio 2023 "Per lalaè un. Abbiamo indetto un convegno a Palermo per ribadire che non vi è alcuna volontà di trovare strade diverse da quellae lo ...

Così il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso, a margine della conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa Parlate di mafia prevista per il 21 luglio a Palermo.Lo ha detto il capogruppo dialla Camera, Tommaso, a margine della conferenza stampa di presentazione del convegno 'Parlate di mafia' organizzato dai gruppi parlamentari di Fratelli d'Italia ...L'ha detto il capogruppo dialla Camera, Tommaso, rispondendo a una domanda sulla riforma della giustizia e le polemiche degli ultimi giorni, a margine della presentazione di un convegno ...

Foti (FdI): "Per la destra la lotta alla mafia è un valore" ilGiornale.it

Roma, 17 lug. (askanews) - Sul concorso esterno 'il ministro Nordio ha dato una risposta legittima a una domanda altrettanto legittima. Come ..."Le riforme non si fanno contro la magistratura né contro qualsiasi altro cittadino, le si fanno per gli italiani. Poi ritengo che in un argomento delicato com'è la riforma della magistratura un confr ...