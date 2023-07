(Di lunedì 17 luglio 2023) (Agenzia Vista) Roma, 17 luglio 2023 "Per lalaè un. Abbiamo indetto un convegno a Palermo per ribadire che non vi è alcuna volontà di trovare strade diverse da quellae lo testimonia il fatto che abbiamo introdotto nell'ordinamento l'ergastolo ostativo che colpisce proprio i mafiosi". Così il capogruppo di Fratelli d'ItaliaCamera, Tommaso, a margine della conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa Parlate diprevista per il 21 luglio a Palermo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

La linea del governo è stata ribadita anche oggi dal capogruppo dialla Camera Tommaso, per il quale la squadra di Giorgia Meloni, "già nel suo primo decreto legge, ha scelto la strada ...Lo afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, TommasoCosì, in una nota, Tommaso, capogruppo dialla Camera. "E poi - prosegue- se la legge è l'unica strada per avere un salario minimo, perché Schlein e Conte non l'hanno approvata quando ...

Foti (FdI): "Per la destra la lotta alla mafia è un valore" La7

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - 'Le riforme non si fanno contro la magistratura né contro qualsiasi altro cittadino, le si fanno per gli italiani."Per la destra la lotta alla mafia è un valore. Abbiamo indetto un convegno a Palermo per ribadire che non vi è alcuna volontà di trovare strade diverse da quella lotta e lo testimonia il fatto che ab ...