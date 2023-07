Formula E - Cupra | gara in parallelo tra motorsport e gamma a batteria in crescita

(Di lunedì 17 luglio 2023) una corsa in, quella che sta affrontando il marchio. Da un lato, c'è la partecipazione al, nell'Extreme E e nellaE (si vedano i risultati dell'ultimo e-Prix di Roma), dopo le vittorie conquistate nell'Etcr; dall'altro, c'è unadi vetture elettriche stradali che sta crescendo, anche grazie all'ultima nata, la spettacolare Suv sportiva Tavascan. Che arriva dopo la prima Bev, la Born, e il primo modello dedicato, la Formentor. Un'offerta che, entro il 2025, includerà pure la Raval, piccola acapostipite di altri modelli del gruppo VW, e la Suv Terramar, un po' più piccola della Tavascan. Rodaggio e poi Ebbene, tornando per un momento alle corse, il giovane brand spagnolo (nato, ricordiamolo, nel 2018) sta ...

... le batterie: molto si gioca in questo comparto, sia per quanto riguarda la gestione dell'energia negli ultimi giri di corsa delleE, sia per quanto riguarda l'autonomia delle nuoveBev ...... risalito dal fondo della griglia al volante della ABT. Tra i piloti fuori dalla zona punti ... Incidente al 9° giro Nella Gara - 1 dell'E - Prix di Roma diE un brutto incidente ha ...van der Linde ABT0 25 D. Beckmann Avalanche Andretti 0E, Classifica Team dopo E - Prix - 1 Roma Pos. Team Punti 1 Envision Racing 253 2 TAG Heuer Porsche 239 3 Jaguar TCS 228 4 ...

Cupra e la Formula E: motorsport ed elettriche di serie vanno di pari passo - Quattroruote.it Quattroruote

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Lo scorso aprile durante l’Exponential Impulse Event di Berlino, Cupra ha mostrato in anteprima mondiale Tavascan, SUV 100% elettrico. L’evento, svoltosi in concomitanza con il weekend di Formula E ne ...