Flavio Briatore | sul futuro del figlio | “Se vorrà lavorare da me | farà il cameriere”

(Di lunedì 17 luglio 2023) Imprenditore di grande successo,non è affatto sconosciuto nel mondo del gossip. Nei giorni scorsi, però, a far discutere non è la vita sentimentale dell’uomo, ma alcune sue dichiarazioni. Nel dettaglio, si tratta di affermazioni sul foglio Nathan Falco, avuto con l’ex moglie Elisabetta Gregoraci. “Secon me,il” L'articolo

Proletariato versus riccanza. Un centinaio di attivisti dei Giovani Comunisti, Rifondazione, Pap e Unione Popolare hanno manifestato davanti al Twiga , lo stabilimento balneare die del compagno del ministro Daniela Santanchè . Il sit in, organizzato anche in decine di altre località turistiche, ha avuto come tema il 'lavoro povero' e il sostegno della proposta ...Sono parole che rivelano un sentimento di vanto e orgoglio quelle cheha pronunciato in una recente intervista rilasciata al Corriere della sera . L'eccentrico imprenditore di ...Bandiere rosse con la falce e martello fuori, vip e aspiranti tali dentro a godersi un po' di lusso nei privè, serviti e riveriti. Sarà contentoa vedersele oggi, sabato 15 luglio, lì davanti; sarebbe stata contenta anche Daniela Santanché , la (ex) socia, ora impegnata in altri guai . Comunque: in questo fine settimana ...

Flavio Briatore, cosa farà Nathan Falco: l'imprenditore parla del figlio ... Tag24

Imprenditore di grande successo, Flavio Briatore non è affatto sconosciuto nel mondo del gossip. Nei giorni scorsi, però, a far discutere non è la vita ...Flavio Briatore Nathan Falco, il noto imprenditore esprime il suo punto di vista sul futuro del figlio avuto con Elisabetta Gregoraci.