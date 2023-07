(Di lunedì 17 luglio 2023) La Camera ha dato il via libera. La discussione sulla Delega fiscale ora entra nel vivo con la discussione al Senato. Laè uno dei provvedimenti “bandiera” per l’esecutivo. L’ambizione è quella di arrivare a un miglioramento della percezione del fisco tra le persone e le imprese.tax, agevolazioni sotto il profilo tributario per le aziende che assumono e un passaggio sull’Intelligenza artificiale. Dopo le polemiche innescate a seguito delle frasi del vicepremier Matteo Salvini sui condoni, che cosa si gioca il governo su questa? Lo abbiamo chiesto al già ministro del Lavoro Maurizio. È iniziato l’esame dellafiscale al Senato. Al di là degli aspetti più tecnici, l’obiettivo di fondo è quello di migliorare il rapporto tra fisco e. Ci ...

L'obiettivo è laper tutti ma, nel frattempo, tra le novità più imminenti vi è la revisione delle attuali regole relative ad aliquote e scaglioni dell'imposta. La legge delega non prevede ...C'è poi laincrementale per gli autonomi, mentre resta in stand by quella per i dipendenti. Una serie di norme riguardano i giovani. La richiesta del Parlamento, in vista della rimodulazione ...Potevate adottare molte misure per continuare a tenere basse le bollette, utilizzando i fondi destinati ad altri provvedimenti spot, come laincrementale. In realtà la vostra linea, il ...

Flat tax e amministrazione vicina ai contribuenti. La riforma vista da Sacconi Formiche.net

L'ex ministro legge la riforma del fisco che ha accolto il vaglio della Camera. Ora si passa alla discussione al Senato ...La flat tax incrementale è la tassa piatta introdotta dalla Legge di bilancio 2023 in via sperimentale, anche per chi esce dal forfettario ...