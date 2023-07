Fiumicino – Furto al duty free dell’aeroporto. Sei denunce

(Di lunedì 17 luglio 2023) I Carabinieri della Stazione Aeroportonel corso dei quotidiani controlli presso lo scalo aeroportuale intercontinentale ‘Leonardo Da Vinci’, hanno denunciato 6 persone e sanzionato 2 autisti mentre procacciavano clienti. Nei pressi di alcuni negozisituati nel Terminal 3 – Partenze, i Carabinieri hanno fermato sei viaggiatori, che in attesa del proprio volo, hanno tentato di superare le casse senza pagare alcuni prodotti di profumeria e delle stecche di sigarette, del valore totale di circa 880 euro, occultandoli all’interno dei loro bagagli a mano. I sei sono stati notati prima dal personale addetto alla vigilanza che ha poi allertato i Carabinieri. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata ai rispettivi responsabili dei negozi mentre per i viaggiatori è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di ...

