Fiumicino | autisti e ladri nel mirino dei carabinieri | denunce e multe a raffica in aeroporto

(Di lunedì 17 luglio 2023)– Idella Stazionenel corso dei quotidiani controlli presso lo scalo aeroportuale intercontinentale “Leonardo Da Vinci”, hanno denunciato 6 persone e sanzionato 2mentre procacciavano clienti. Nei pressi di alcuni negozi duty free situati nel Terminal 3 – Partenze, ihanno fermato sei viaggiatori, che in attesa del proprio volo, hanno tentato di superare le casse senza pagare alcuni prodotti di profumeria e delle stecche di sigarette, del valore totale di circa 880 euro, occultandoli all’interno dei loro bagagli a mano. I sei sono stati notati prima dal personale addetto alla vigilanza che ha poi allertato i. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata ai rispettivi responsabili dei negozi ...

Controlli serrati in corso presso l'Aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino da parte dei Carabinieri della ... hanno denunciato sei persone e sanzionato quattro autisti intenti nel procacciarsi ...