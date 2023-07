Fisco | Tajani | ' nessun condono | ma è giusto aiutare le persone'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 luglio 2023) Roma, 17 lug (Adnkronos) - "Assolutamente sì, la pace fiscale era una nostra proposta, era in vita il governo Draghi". Lo ha detto Antonioa Zona bianca, su Retequattro. "Con la delega fiscale si sta andando in questa direzione. Forse si può fare di più, se ci sono le disponibilità nelle casse dello Stato -ha spiegato il segretario di FI e ministro degli Esteri-., noi siamo contrari ai condoni. Si tratta diche non sono state in grado di pagare tutto ciò che dovevano, si può ragionare".