Fisco | Ruffini risponde a Salvini | «La lotta all’evasione è un fatto di giustizia | non è perseguitare qualcuno»

Leggi su open.online

(Di lunedì 17 luglio 2023) «Questo deve essere chiaro: il contrastonon è volontà di. L’Agenzia è una amministrazione dello Stato, non un’entità belligerante». Il direttore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, Ernesto Maria, all’evento “Facciamo semplice l’Italia” replica in questo modo al del ministro dei Trasporti e vicepremier, il leghista Matteorecentemente aveva rilanciato l’ipotesi di una grande pace fiscale perché gli italiani sono «ostaggio da troppi anni dell’Agenzia delle Entrate». La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni aveva invece recentemente equiparato la riscossione crediti sui commercianti una sorta di «pizzo di Stato». Per il numero uno della Agenzia delle Entrate si tratta di «undi ...