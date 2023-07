Fisco | Ruffini risponde a Salvini | La lotta all’evasione è un atto di giustizia

(Di lunedì 17 luglio 2023) Fare pace con il, per liberare "milioni di italiani ostaggio da troppi anni dell'Agenzia delle entrate", aveva detto durante il weekend il vicepremier, Matteo. Che, a distanza di qualche giorno, torna sul tema e rilancia ancora sull'ipotesi di rivedere la posizione debitoria di...

... tolti i minorenni, sono persone che hanno avuto un problema con il, non ce l'hanno fatta a ...è un lavoro essenziale per il funzionamento di tutta la macchina pubblica - ha spiegato- : ...Sottolinea: "Siamo al fianco dei cittadini che vogliono continuare ad avere un corretto rapporto con ile assicurare da parte di tutti il pieno e leale rispetto delle regole fiscali". ..." Le parole chiave che abbiamo posto al centro di questo incontro sono selezione, formazione, sviluppo, merito " ha sottolineatonel suo discorso introduttivo. Il direttore ricorda che ...

Fisco, Ruffini: "Lotta all’evasione è giusta". Salvini: "Pace fiscale vantaggio per Stato" Sky Tg24

Salvini delinea il perimetro dell'ipotesi di riduzione delle sanzioni penali e amministrative a carico di coloro che non sono in regola col fisco ...Lotta all'evasione. Tema sempre più caldo, soprattutto in queste ore.Nel 2022 l'Agenzia delle Entrate "ha recuperato nel complesso la cifra record ...