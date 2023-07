Fisco | riforma approda in Senato | tutte le novità

(Di lunedì 17 luglio 2023) Il disegno di legge delega fiscale arriva in. Dopo il via libera della Camera una settimana fa, l’obiettivo del governo è chiudere l’iter prima della pausa estiva, per poter lavorare ai primi decreti attuativi da settembre e rendere le nuove misure operative già a partire dal primo gennaio. La delega approvata dai deputati introduce le primenel sistema fiscale italiano, contenute in 20 articoli. Questione pace fiscale Per il momento nellanon c’è spazio per la pace fiscale proposta dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. L’idea non è stata definitivamente abbandonata e potrebbe essere contenuta in un emendamento, nel frattempo se ne continua a discutere. Salvini “fa le interviste in cui chiede il condono tombale, poi al governo sequestra i conti correnti degli evasori”, ha ...

Come spiegato a Il Tempo da Alberto Gusmeroli , Responsabiledella Lega e Relatore alla delega per lafiscale: Pagamento a rate dell'acconto Irpef di novembre per i lavoratori autonomi ...Nel fondo spazio alladella Giustizia ('La veraè accorciare la durata dei processi'... Nel fondo spicca invece la delega fiscale ('Per ilmeno interpelli e più circolari'). 'Sei ...Aiutare gli italiani a riconciliarsi con le tasse nonostante una pressione insostenibile, un... "Serve una grandecomplessiva per far crescere il Paese", dice il segretario di Forza ...

L’obiettivo del governo è chiudere l’iter prima della pausa estiva. Dalla pace fiscale alla riforma delle riscossioni e dei controlli: cosa ci si aspetta ...Con la nuova legge delega il Governo condona i reati a chi non può pagare per necessità e ai super ricchi. Ecco come la nuova sanatoria fiscale potrebbe influire sui contribuenti e soprattutto sulle p ...