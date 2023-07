Fisco | Richetti Az-Iv | ‘gravi parole Pichetto Fratin’

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 17 luglio 2023) Roma, 17 lug. (Adnkronos) – "Dopo le sciocchezze di Salvini sulla pace fiscale, questo governo rincara la dose con le gravidel ministroFratin, che fa sapere come il 'condono sia una valutazione'. Anziché sostenere quei milioni di imprenditori, di aziende e cittadini che pagano tasse e tributi con regolarità, la maggioranza ammicca a quella fetta di italiani che, incuranti, sottraggono risorse fondamentali per lo sviluppo del Paese. Mentre la destra pensa a condoni e chiude un occhio, servirebbe una riforma delcapace di assicurare risorse certe per la scuola, la sanità, i trasporti, per il futuro di famiglie e imprese, tutte quelle sfide fondamentali che il governo svilisce quotidianamente". Così Matteo, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera dei deputati.