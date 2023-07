(Di lunedì 17 luglio 2023) Roma, 17 lug. (Adnkronos) - "Mentre la Corte dei conti certifica il fallimento della politica dei condoni e il mancato introito per lo Stato e mentre si assiste da inizio anno a una caduta delle entrate fiscali,rilancia i condoni e li chiama: le entrate non coperte dai condoni o le pagano i contribuenti in regola o si mettono sul debito pubblico, cioè sulle spalle dei giovani. Fanno undeldel Paese e lo chiamano". Lo dice Virginio, capogruppo del Partito democratico in commissione Finanze della Camera.

Mentre è in corso l'esame della delega al governo sulla riforma del, i Dem provano a dire cosa avrebbero fatto se fosse toccato a loro. Il Pd di Elly Schlein ha ... Virginioe Maria Cecilia ...Lo ha detto la capogruppo del Pd alla Camera Chiara Braga, presentando le proposte del Pd per la riforma fiscale con la segretaria dem Elly Schlein, Antonio Misiani, Virginioe Maria Cecilia ...... che introduce i lavori, Chiara Braga, Antonio Misiani, Maria Cecilia Guerra e Virginio. ... Tra gli argomenti discussi:. Questa conferenza stampa ha una durata di 51 minuti. Oltre al ...

Fisco: Merola (Pd), 'pace fiscale di Salvini è deserto del futuro' Gazzetta di Modena

"Stiamo per votare una legge delega che non riforma il nostro sistema fiscale, ma sancisce che non si vuole uscire da questo presente, ingiusto e preoccupante, per inseguire un consenso immediato, a s ...Si fa, ma non si dice. Si potrebbe riassumere così il rinnovato senso per le tasse del Pd targato Elly Schlein. Ne parla oggi Libero in un servizio che resoconta la conferenza stampa di presentazione ...