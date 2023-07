Fisco | al Senato parte l’esame della riforma | riscossione | controlli e pace fiscale i nodi da sciogliere

Eccola l'idea che sta prendendo forma nelle ultime ore, da inserire nella delega fiscale che oggi inizia il suo iter in: i possessori di grandi patrimoni , in Italia e all'estero, escono allo ...Una riforma strutturale del, che punta ad intervenire su tutti i principali aspetti del sistema tributario, a cominciare ... entra nella fase finale con l'avvio dell'esame da parte del. La ...Fusione tra Sogei e Sose per potenziare la struttura tecnologica Il conto anticipato che il... Maurizio Leo, che nella riforma fiscale " attesa da domani all'esame in seconda lettura al" ...

Fisco, da lunedì al via l'esame in commissione al Senato Agenzia ANSA

Nella delega fiscale in discussione al Senato il governo punta a tagliare le sanzioni ai Paperoni che collaborano con l’Agenzia delle entrate. E c’è il ...Il leader della Lega rilancia la pace fiscale, insorgono le opposizioni. Assolavoro denuncia il paradosso dell’Agenzia delle Entrate: non vengono restituite le tasse versate e si applicano le sanzioni ...