Firenze | bilancio di Palazzo Vecchio | “Nessuna nuova tassa Più soldi per strade e scuole”

(Di lunedì 17 luglio 2023) Esulta l'assessore aldi, Giovanni Bettarini: "o tariffa, servizi alla persona garantiti ed incremento del piano degli investimenti per migliorare le infrastrutture comunali"

Peral 31/12/22, nomina cda e collegio sindacale. Corso XXII marzo, 19. -: assemblea Toscana Aeroporti. Ore 11,00. Proposta distribuzione agli azionisti dividendo straordinario. Via ...: cerimonia di conferimento del Gonfalone d'argento ad Antonio Patuelli, Presidente Abi, ...00 Dl alluvione (Ambiente) 10,30 Audizione Cgil, Cisl, Uil e Ugl su Relazione Pnrr (Camera ...E' quanto licenziato dal consiglio comunale che ha approvato la delibera dell'assessore alGiovanni Bettarini contenente la verifica degli equilibri di. Nonostante la crisi ...

Bilancio Firenze: nessuna nuova tassa o tariffa Nove da Firenze

Esulta l’assessore al bilancio di Palazzo Vecchio, Giovanni Bettarini: “Nessuna nuova tassa o tariffa, servizi alla persona garantiti ed incremento del piano degli investimenti per ...Due feriti, uno dei quali in gravi condizioni, e sei denunciati, tra i quali un minorenne, sono il bilancio di una rissa, anche con l'uso di coltelli, scoppiata nella serata di venerdì 14 luglio in pi ...