Firenze, allerta rossa per il caldo fino a mercoledì 19 luglio LA NAZIONE

Secondo le previsioni, si spiega ancora da Palazzo Vecchio, la temperatura massima percepita sarà di 38 gradi oggi, 40 domani e 39 mercoledì ...Firenze, 17 luglio 2023 – Ancora codice rosso per il caldo a Firenze: secondo quanto si spiega dal Comune, è confermato per la giornata di oggi, andrà avanti per la giornata di domani martedì 18 lugli ...