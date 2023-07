Fire Country da stasera su Rai4 | trama e cast degli episodi del 17 luglio

, da stasera su Rai4 alle 21:20, è la nuova avventura seriale del canale che torna in TV dopo il flop di ascolti su Rai2 (nonostante sia stata uno dei successi di CBS dello scorso autunno)...Su Rai 4 dalle 21.19. Todd, investigatore privato scapestrato ha perso la licenza. La madre, avvocato, lo assume temporaneamente, convinta del vero talento del figlio per il suo lavoro. ...Con Alison Krauss la superstar americana delPlant ha inciso due album: Raising Sand ... Del 2017 è l'intensissimo Carry, che si addentra virtuosamente nei meandri del folk di tutte le ...

Fire Country da stasera su Rai4: trama e cast degli episodi del 17 ... Movieplayer

Wildfires in British Columbia have prompted more than 70 current evacuation alerts or orders as of Sunday, with many clustered in the province's central Interior.Edinburgh’s Crewe Toll fire station is set to have its turntable ladder removed along with 10 firefighters as part of swingeing cuts across the country by the Scottish Fire and Rescue Service.