Fiorentina | parla lo scopritore di Kayode | ‘Lo volevano in Bundesliga | ma vuole restare a Firenze’ | Mercato

(Di lunedì 17 luglio 2023) 2023-07-17 17:02:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Michaelha deciso la finale dell’Europeo Under 19 che ha consigliato il titolo all’Italia. Il suo, Andrea Ritorni, hato ai microfoni di Radio Bruno Firenze: “Ho scopertoa Gozzano, e rimasi colpito dalla sua tenacia e qualità. Arrivò a zero euro allavisto che il Gozzano fallì. È una persona fantastica e con un’educazione eccellente. Ha tutte le prerogative per fare il giocatore perché ha la voglia e l’umiltà per poterlo fare. Su di lui c’era anche il Parma, ma sposammo la linea. Era una scommessa quasi sicura, ed infatti si è visto. Adesso gioca alto, ma il suo ruolo prediletto è quello di terzino destro. Si ...

Su di lui c'era anche il Parma, ma sposammo la linea. Era una scommessa quasi sicura, ed infatti si è visto. Adesso gioca alto, ma il suo ruolo prediletto è quello di terzino destro. Si ......per il club bianconero (vedi Wolverhampton ) I DETTAGLI - Arthur andrà quindi alladi ... il contratto con la Juveinfatti di un ingaggio da 5,5 milioni netti più bonus quasi automatici ...... " di cominciare la stagione a scadenza, con lo svincolo dietro l'angolo, non se ne". La ... Impegnato in un programma personalizzato per smaltire l'infortunio rimediato con la. Il ...

Lenzuola con il logo, sale avveniristiche: Fiorentina, viaggio nel ... LA NAZIONE

Il noto giornalista, Luca Speciale, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola. Queste le sue dichiarazioni: Come vede Arthur per il post Amrabat "Ha ...Ci siamo, la Juve è pronta a risolvere la prima grana legati ai giocatori di troppo. Per quanto sembrasse la più difficile, è proprio la pista Arthur ad aver raggiunto il rettilineo finale prima delle ...