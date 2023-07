Fiorentina | Dia ancora in pole Ma i viola hanno un piano B

(Di lunedì 17 luglio 2023) Secondo quanto scrive stamani La Nazione, lacontinua a guardare in casa Salernitana per Boulaye Dia, sperando di poter chiudere...

Negli ultimi giorni l'ex Juve è stato accostato con forza al Bologna.19.53 -resta nome caldo per l'attacco della, ma serve l'uscita di uno tra Jovic e Cabral.19.05 - CM. IT - Domani ...Inoltre, tra meno di una settimana scadrà il termine per esercitare la clausola rescissoria nel contratto di Boulaye. Il senegalese è corteggiato con estrema insistenza dalla, ma ...

Salernitana, venerdì possibile ultima offerta della Fiorentina per Dia tuttosalernitana.com

Calciomercato Fiorentina, la società viola è molto attiva sul mercato nelle prossime ore potrebbero concretizzarsi due cessioni. Come riporta l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, nelle prossime ore d ...Stando alle ultime notizie di mercato, l'esterno colombiano firmerà un contratto annuale da circa 2,5 milioni di euro. Una mossa che copre la casella di vice Dumfries, lasciata vuota da Bellanova non ...